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РНБО відклало розгляд законопроекту про деокупацію Донбасу

Понеділок, 10 липня 2017, 17:58

Рада національної безпеки і оборони відклала розгляд проекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.

Про це після засідання РНБО в кулуарах Адміністрації президента журналістам повідомив нардеп фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський.

"Розгяд проекту закону відклали. Необхідні додаткові консультації у зв'язку з серйозністю законопроекту", - сказав він.

10 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв, що проект закону про реінтеграцію Донбасу уже напрацьований, однак ще не узгоджений.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

ЗМІ розвідали деякі деталі нового закону про деокупацію Донбасу.

Роман Кравець, УП

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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