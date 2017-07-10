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Закон о Донбассе уже наработан - Парубий

Понедельник, 10 июля 2017, 13:51

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что проект закона о реинтеграции Донбасса уже наработан, однако еще не согласован.

Об этом он сказал на брифинге 10 июля, отвечая на вопрос, на какой стадии находится работа над законопроектом о реинтеграции Донбасса и может ли он быть внесен до конца нынешней сессии, которую депутаты решили не закрывать.

"Уже проект наработан. Я этот проект сегодня утром уже получил, но еще не имел возможности с ним ознакомиться, потому что постоянно был на совещаниях", – сказал он.

"Но он еще не зарегистрирован, и не прошел окончательно согласования. Трудно предвидеть, будет ли он внесен в повестку дня сессии", – отметил Парубий.

В то же время источники УП в СНБО и Верховной Раде утверждают, что в понедельник вечером должно состояться заседание СНБО, где будут обсуждать этот законопроект.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.

В Администрации президента заявили, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон обсуждались некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса.

СМИ разведали некоторые детали нового закона о деоккупации Донбасса

Украинская правда

Темы: Верховная РадаСНБОзаконодательствоДонбасс
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