В БПП уверяют, что Ryanair зайдет в Украину

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Вторник, 11 июля 2017, 12:29

Заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко утверждает, что аэропорт "Борисполь" и Мининфраструктуры смогут договориться с авиакомпанией Ryanair о начале полетов из Украины.

Об этом он заявил во вторник в Верховной Раде, отвечая на вопрос УП.

По словам Кононенко, он знает позицию и министра Владимира Омеляна и директора "Борисполя" Рябикина.

"Я знаю их позиции. Сейчас министр и директор Борисполя обменялись политическими заявлениями, но я думаю, что работа продолжится", - сказал Кононенко.

По его словам, президентская партия убеждена, что Украине нужны лоу-косты.

"Нам принципиально важно, чтобы лоу-косты заходили в страну. По Ryanаir, то там вопрос чисто математический - вероятность убытков аэропорта в 2 миллиарда гривен в этом году, если он пойдет на условия компании", - рассказал Кононенко.

"Но я думаю, что согласие будет. Возможно, через неделю-две, возможно через месяц, но эта компания зайдет в Украину", - добавил он.

Как известно, Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

В то же время Омелян и Рябикин считаются близкими именно к Кононенко.

Роман Романюк, УП

Темы: БПП Кононенко Борисполь авиа
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