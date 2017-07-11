В БПП уверяют, что Ryanair зайдет в Украину

Заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко утверждает, что аэропорт "Борисполь" и Мининфраструктуры смогут договориться с авиакомпанией Ryanair о начале полетов из Украины.



Об этом он заявил во вторник в Верховной Раде, отвечая на вопрос УП.



По словам Кононенко, он знает позицию и министра Владимира Омеляна и директора "Борисполя" Рябикина.



"Я знаю их позиции. Сейчас министр и директор Борисполя обменялись политическими заявлениями, но я думаю, что работа продолжится", - сказал Кононенко.



По его словам, президентская партия убеждена, что Украине нужны лоу-косты.



"Нам принципиально важно, чтобы лоу-косты заходили в страну. По Ryanаir, то там вопрос чисто математический - вероятность убытков аэропорта в 2 миллиарда гривен в этом году, если он пойдет на условия компании", - рассказал Кононенко.



"Но я думаю, что согласие будет. Возможно, через неделю-две, возможно через месяц, но эта компания зайдет в Украину", - добавил он.



Как известно, Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.



В то же время Омелян и Рябикин считаются близкими именно к Кононенко.



Роман Романюк, УП