Лозовой пожаловался на фискалов уже после представления ГПУ

388 просмотров
Вторник, 11 июля 2017, 14:53
FB Андрій Лозовий

Окружной административный суд Киева зарегистрировал два иска народного депутата Андрея Лозового к Государственной фискальной службе 29 июня.

Об этом говорится в ответе суда на запрос "Украинской правды".

Лозовой просит признать противоправными налоговые уведомления-решения, присланные ему из ГФС, и отменить их.

 

Как известно, Генеральная прокуратура еще в мае подготовила представление на привлечение к ответственности Лозового (Радикальная партия) по подозрению в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов (ст. 212, 368 шт 2 УК), но 1 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура передала генпрокурору доработанное представление .

21 июня ГПУ направила в Верховную Раду просьбу разрешить привлечь Лозового к ответственности.

5 июля регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата на усмотрение спикера Андрея Парубия.

В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что Государственная фискальная служба якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

Читайте также: За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. Документы

Евгений Кизилов, Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада Фискальная служба суд неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дейдей частно летает с Дзензерским, помощник которого дал ему кредит 11 июля 2017, 15:02
17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности 11 июля 2017, 13:20
Луценко срочно зовут в Раду рассматривать неприкосновенность 11 июля 2017, 12:58
powered by lun.ua
Главные новости
Дейдей частно летает с Дзензерским, помощник которого дал ему кредит
После подорожания жетоны в метро будут продавать по 1-2 в руки
Луценко срочно зовут в Раду рассматривать неприкосновенность
В штабе АТО уточнили потери за сутки
Все новости
Два года спустя

Что сейчас со звездами киевской полиции

Такси

Как устроены Uklon, Uber и другие службы такси в Киеве