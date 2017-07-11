Лозовой поскаржився на фіскалів уже після подання ГПУ

296 переглядів
Вівторок, 11 липня 2017, 14:53
FB Андрій Лозовий

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував два позови народного депутата Андрія Лозового до Державної фіскальної служби 29 червня.

Про це йдеться у відповіді суду на запит "Української правди".

Лозовой просить визнати протиправними податкові повідомлення-рішення, надіслані йому з ДФС, та скасувати їх.

 

Як відомо, Генеральна прокуратура ще в травні підготувала подання на притягнення до відповідальності Лозового (Радикальна партія) за підозрою в незаконному збагаченні та ухилянні від сплати податків (ст. 212, 368 прим 2 ККУ), але 1 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала генпрокурору допрацьоване подання.

21 червня ГПУ спрямувала до Верховної Ради прохання дозволити притягнути Лозового до відповідальності.

5 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія

Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що Державна фіскальна служба нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

Читайте також: За що ГПУ хоче позбавити недоторканності п’ятьох депутатів. Документи

Євген Кізілов, Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада Фіскальна служба суд недоторканність
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дейдей приватно літає з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит 11 липня 2017, 15:02
17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність 11 липня 2017, 13:20
Луценка терміново кличуть в Раду розглядати недоторканність 11 липня 2017, 12:58
powered by lun.ua
Головні новини
Дейдей приватно літає з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит
Після подорожчання жетони в метро продаватимуть по 1-2 у руки
Луценка терміново кличуть в Раду розглядати недоторканність
У штабі АТО уточнили втрати за добу
Усі новини
Два роки потому

Що зараз із зірками київської поліції

Дауншифтинг

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми