Лозовой поскаржився на фіскалів уже після подання ГПУ

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував два позови народного депутата Андрія Лозового до Державної фіскальної служби 29 червня.

Про це йдеться у відповіді суду на запит "Української правди".

Лозовой просить визнати протиправними податкові повідомлення-рішення, надіслані йому з ДФС, та скасувати їх.

Як відомо, Генеральна прокуратура ще в травні підготувала подання на притягнення до відповідальності Лозового (Радикальна партія) за підозрою в незаконному збагаченні та ухилянні від сплати податків (ст. 212, 368 прим 2 ККУ), але 1 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала генпрокурору допрацьоване подання.

21 червня ГПУ спрямувала до Верховної Ради прохання дозволити притягнути Лозового до відповідальності.

5 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія

Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що Державна фіскальна служба нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

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Євген Кізілов, Олена Рощенко, УП