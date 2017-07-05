Представление на Лозового: комитет снова перевел стрелки на Парубия

Регламентный комитет Верховной Рады отправил представление на снятие неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового к председателю ВР Андрею Парубию, чтобы он решал.

Такое решение принял комитет на своем заседании в среду.

"Комитет считает, что представление на Лозового Андрея Сергеевича является законным и мотивированным, однако недостаточно обоснованным", - зачитал заключение комитета в. о. его председателя Павел Пинзеник.



Он отметил, что у комитета есть сомнения относительно сроков возможности расследования и что налоговые уведомления Лозовым оспариваются в судах.



За соответствующее решение проголосовали все члены комитета.

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Как сообщалось, 3 и 4 июля регламентный комитет принял похожие решения относительно депутатов из фракции "Народного фронта" и группы "Воля народа" Евгения Дейдея и Олеся Довгого.

Лозового подозревают в нанесении государству ущерба на сумму 1,8 млн грн путем умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов.

Роман Кравец, УП