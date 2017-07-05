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Мосийчук жалуется, что ГФС "послала Лозового в пешеходном направлении"

Среда, 5 июля 2017, 12:51

Народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил Генеральной прокуратуре, что Государственная фискальная служба "совершила преступление" в отношении нардепа Андрея Лозового.

Это он сделал 5 июле прямо во время заседания регламентного комитета, где рассматривается представление на снятие неприкосновенности с Андрея Лозового.

"Хочу заявить о преступлении работниками ГФС. В течение 2-х недель на депутатское обращение Андрея Лозового с просьбой предоставить НСР (налоговое сообщение-решение, на которое опирается представление прокуратуры ред.), чтобы его можно было обжаловать в суде - ГФС отказывается это сделать", – сказал Мосийчук.

"Они посылают Андрея в пешеходном направлении. Как это можно обжаловать?" - добавил он.

В то же время генпрокурор Луценко объяснил, что согласно действующему законодательству фискальная служба должна отправлять НСР на домашний адрес фигуранта.

"Что и было сделано. Согласно закону", – сказал Луценко.

Как сообщалось, 5 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение Лозового к ответственности.

Прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Сам нардеп обвинения отвергает, но попросил регламентный комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенность.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратура
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