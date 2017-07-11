Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

275 просмотров
Вторник, 11 июля 2017, 19:03

С начала суток пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие в зоне проведения АТО.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Указывается, что незаконные вооруженные формирования и дальше продолжали единичные обстрелы позиций сил АТО.

"Как и в предыдущие дни наибольшая активность врага наблюдалась в темное время суток, и именно на Мариупольском направлении. Так с 3 ночи и почти до 6 утра незаконные вооруженные формирования из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия обстреливали наших военных в районе Павлополь. Также ночью, в очередной раз намеренно подвергая опасности гражданское население, боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли жилые кварталы Марьинки", - сообщили в штабе.

"Утром, на Луганском направлении, противник вел огонь из гранатомета по украинским позициям в Троицком. В результате обстрела один наш военный получил ранения. А уже около 13 часов враг с миномета 82 калибра, гранатометов и стрелкового вооружения бил по поселку Березовое", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Также указывается, что утром незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, что на Донецком направлении.

Как известно, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Хлебное перемирие": боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки 11 июля 2017, 15:37
В штабе АТО уточнили потери за сутки 11 июля 2017, 12:44
Сутки в АТО: 22 обстрела, в результате подрыва погиб боец ВСУ 11 июля 2017, 07:38
powered by lun.ua
Главные новости
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали
Порошенко хочет нового отчета силовиков о деле Шеремета
Рада оставила Лозовому неприкосновенность
Рада забрала у Довгого депутатский иммунитет
Все новости
Цель-мечта

12 шагов для достижения заветной цели

История успеха

Как Uber покорял мир: Отрывок из книги Адама Лашински