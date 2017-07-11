Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

З початку доби проросійські бойовики 7 разів порушили перемир’я в зоні проведення АТО.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook прес-центру штабу АТО.

Вказується, що незаконні збройні формування і далі продовжували поодинокі обстріли позицій сил АТО.

"Як і у попередні дні найбільша активність ворога спостерігалась у темну пору доби, і саме на Маріупольському напрямку. Так з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали наших військових у районі Павлополя. Також вночі, вчергове навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар’їнки", - повідомили у штабі.

"Зранку, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з гранатомету по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. А вже близько 13 години ворог з міномету 82 калібру, гранатометів та стрілецького озброєння бив по селищу Березове", - додали у прес-центрі штабу АТО.

Також вказується, що зранку незаконні збройні формування обстріляли українських захисників в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

Як відомо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Українська правда