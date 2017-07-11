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Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Вторник, 11 июля 2017, 19:03

С начала суток пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие в зоне проведения АТО.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Указывается, что незаконные вооруженные формирования и дальше продолжали единичные обстрелы позиций сил АТО.

"Как и в предыдущие дни наибольшая активность врага наблюдалась в темное время суток, и именно на Мариупольском направлении. Так с 3 ночи и почти до 6 утра незаконные вооруженные формирования из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия обстреливали наших военных в районе Павлополь. Также ночью, в очередной раз намеренно подвергая опасности гражданское население, боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли жилые кварталы Марьинки", - сообщили в штабе.

"Утром, на Луганском направлении, противник вел огонь из гранатомета по украинским позициям в Троицком. В результате обстрела один наш военный получил ранения. А уже около 13 часов враг с миномета 82 калибра, гранатометов и стрелкового вооружения бил по поселку Березовое", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Также указывается, что утром незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, что на Донецком направлении.

Как известно, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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