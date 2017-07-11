Луценко пообещал заново внести представления на нардепов

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Вторник, 11 июля 2017, 20:53

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает, что в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые во вторник не поддержала Рада.

Об этом он заявил в кулуарах парламента.

"С сентября все представления будут внесены повторно. Никто не избежит ответственности", - сказал генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что недоволен решением Рады.

По словам Луценко, суд может избрать меру пресечения для народных депутатов только после того, как Рада даст на это согласие.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий назвал рассмотрение представлений ГПУ во вторник сюрреализмом.

"На черное здесь говорили белое", - отметил он.

Также Холодницкий заметил, что Розенблат и Поляков оставили за собой возможность влияния на свидетелей, возможность уничтожения доказательств, а также возможность покинуть страну.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценко Холодницкий Верховная Рада
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