Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает, что в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые во вторник не поддержала Рада.
Об этом он заявил в кулуарах парламента.
"С сентября все представления будут внесены повторно. Никто не избежит ответственности", - сказал генпрокурор.
Кроме того, он отметил, что недоволен решением Рады.
По словам Луценко, суд может избрать меру пресечения для народных депутатов только после того, как Рада даст на это согласие.
В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий назвал рассмотрение представлений ГПУ во вторник сюрреализмом.
"На черное здесь говорили белое", - отметил он.
Также Холодницкий заметил, что Розенблат и Поляков оставили за собой возможность влияния на свидетелей, возможность уничтожения доказательств, а также возможность покинуть страну.
Роман Кравец, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.