Луценко пообіцяв заново внести подання на нардепів
Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє, що у вересні повторно внесе всі подання на нардепів, які у вівторок не підтримала Рада.
Про це він заявив в кулуарах парламенту.
"З вересня всі подання будуть внесені повторно. Ніхто не уникне відповідальності", - сказав генпрокурор.
Крім того, він зазначив, що невдоволений рішенням Ради.
У свою чергу керівник САП Назар Холодницький назвав розгляд подань ГПУ у вівторок сюрреалізмом.
"На чорне тут говорили біле", - зазначив він.
Також Холодницький зауважив, що Розенблат та Поляков залишили за собою можливість впливу на свідків, можливість знищення доказів, а також можливість залишити країну.
Роман Кравець, УП
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