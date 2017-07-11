Луценко пообіцяв заново внести подання на нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє, що у вересні повторно внесе всі подання на нардепів, які у вівторок не підтримала Рада.

Про це він заявив в кулуарах парламенту.

"З вересня всі подання будуть внесені повторно. Ніхто не уникне відповідальності", - сказав генпрокурор.

Крім того, він зазначив, що невдоволений рішенням Ради.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький назвав розгляд подань ГПУ у вівторок сюрреалізмом.

"На чорне тут говорили біле", - зазначив він.

Також Холодницький зауважив, що Розенблат та Поляков залишили за собою можливість впливу на свідків, можливість знищення доказів, а також можливість залишити країну.

Роман Кравець, УП