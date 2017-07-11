Рада залишила Лозовому недоторканність

Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового.

За відповідне рішення проголосували 177 народних депутатів.

Таким чином, Лозовой досі є недоторканним.

Виступаючи на трибуні перед голосуванням, нардеп назвав подання на нього "макулатурою" та "сміттям", заявивши, що документ не має юридичої цінності. Він вважає, що ДФС необ'єктивно оцінила його майно.

У той уже час генпрокурор Юрій Луценко з трибуни ВР заявив, що Лозовому, "згідно з проведеною експертизою, необхідно заплатити 1 млн 717 тис. грн податків і 129 тис. грн військового збору".

"Треба сплатити або сушити сухарі. Іншого не буде", - заявив він.

За словами керівника ГПУ, нардеп РПЛ заробив за все своє життя 234 тис. грн, однак у декларації показав близько 9 млн грн активів.

Як відомо, Генеральна прокуратура ще в травні підготувала подання на притягнення до відповідальності Лозового (Радикальна партія) за підозрою в незаконному збагаченні та ухилянні від сплати податків (ст. 212, 368 прим 2 ККУ), але 1 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала генпрокурору допрацьоване подання.

21 червня ГПУ спрямувала до Верховної Ради прохання дозволити притягнути Лозового до відповідальності.

5 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія

Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що Державна фіскальна служба нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

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Саша Ночь, УП