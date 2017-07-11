Рада забрала у Довгого депутатський імунітет

Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Таке рішення підтримали 251 народний депутат.

Перед голосуванням Довгий заявив, що усі звинувачення проти нього не правдиві. Також він сказав, що "регламент порушив, але закон не переступав".

Він заявив, що був серед тих депутатів, які "протягували рішення" у Верховній Раді про призначення Луценка генпрокурором.

Довгий закликав парламент підтримати подання Луценка для того, щоб дати йому можливість "поставити крапку у всіх звинуваченнях, які лунають на його адресу".

Як відомо, Регламентний комітет Верховній Раді 4 липня знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ і таким чином не підтримав зняття імунітету з Довгого.

Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2007 по 2009 роки Олесь Довгий спільно з службовими особами Головного управління земельних ресурсів міста Києва та іншими особами, забезпечив 1 жовтня 2007 року ухвалення депутатами рішення щодо незаконної передачі землі.

Зокрема, 23 обслуговуючим кооперативам для житлової забудови на 21-ому кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва було виділено земельні ділянки, фактично розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

На думку ГПУ, вина Довгого підтверджується доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права.

Довгому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Олександр Шумілін, УП