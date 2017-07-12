Дела Дейдея и Лозового заходят в тупик - Холодницкий

В тупик заходит следствие в отношении народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового, с которых сегодня Верховная Рада не сняла неприкосновенность.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

"Следствие уже было проведено в тех рамках, которые определяет депутатская неприкосновенность. Все другие следственные действия можно провести только после предоставления согласия на привлечение к ответственности. Если этого нет, следствие сейчас фактически заходит в тупик, потому что парламент вместо суда решил, что та или друая личность невиновна", - отметил председатель САП.

Как сообщалось, САП внесла на согласование генпрокурора представление привлечения к уголовной ответственности народного депутата "Народного фронта" Дениса Дзензерского, по обвинению в декларировании недостоверной информации.

Как известно, депутат от НФ, Евгений Дейдей неоднократно летал на частных самолетах вместе с его коллегой Денисом Дзензерским, помощник которого предоставлял кредиты его семье, из-за чего ГПУ просит лишить депутатской неприкосновенности Дейдея.

При этом Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении и не позволила привлечь к уголовной ответственности депутата "Радикальной партии Ляшка" Андрея Лозового.

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые во вторник не поддержала Рада.