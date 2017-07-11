Луценко пообіцяв заново внести подання на нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє, що у вересні повторно внесе всі подання на нардепів, які у вівторок не підтримала Рада.

Про це він заявив в кулуарах парламенту.

"З вересня всі подання будуть внесені повторно. Ніхто не уникне відповідальності", - сказав генпрокурор.

Крім того, він зазначив, що невдоволений рішенням Ради.

За словами Луценка, суд може обрати запобіжний захід для народних депутатів тільки після того, як Рада дасть на це згоду.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький назвав розгляд подань ГПУ у вівторок сюрреалізмом.

"На чорне тут говорили біле", - зазначив він.

Також Холодницький зауважив, що Розенблат та Поляков залишили за собою можливість впливу на свідків, можливість знищення доказів, а також можливість залишити країну.

Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Ще Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова та Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

При цьому Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні та не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового.

Роман Кравець, УП