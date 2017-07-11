САП просить зняти недоторканність з іще одного нардепа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з народного депутата "Народного фронту" Дениса Дзендзерського.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник САП Назар Холодницький.

"Вніс Генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації - ред.)", - написав він.

Як відомо, депутат від НФ, Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.

Українська правда