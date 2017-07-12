Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать

1409 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 17:04
Виктор Агеев

Мать российского военнослужащего Виктора Агеева Светлана просит президента Петра Порошенко его помиловать.

Об этом она сказала в видеообращении на YouTube-канале novayagazeta.

"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам, с просьбой помиловать моего сына и очень хотела бы получить ваше согласие на свидание с ним, или хотя бы на то, чтобы вы позволили передать ему мое видео письмо", - сказала она.

По ее словам "в семье обсуждалась служба по контракту".

"Я сама до сих пор не могу понять, как случилось так, что мой ребенок оказался в тех местах. Если вы помилуете моего ребенка, это будет для него большой жизненный урок. Я уверенна, что он сделает правильные выводы", - сказала Агеева.

"Если в случае обмена какой-то украинский гражданин вернется домой к семье, я буду так же счастлива, как и счастлива за своего ребенка", - добавила она.

Агеева заявила, что готова поехать в Украину для переговоров "по обмену".

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

Темы: Росcия война Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лавров о контактах сына Трампа с адвокатом из РФ: делают из мухи слона 12 июля 2017, 14:46
В России разрешили отказываться от гражданства Украины 12 июля 2017, 13:33
Нацгвардия задержала в зоне АТО боевика и российского военного 12 июля 2017, 11:44
powered by lun.ua
Главные новости
Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать
Во львовской мэрии идут обыски в двух подразделениях
Порошенко предлагает привлечь к делу Шеремета иностранца – CPJ
Турчинов: нардепы стали соучастниками киберпреступлений
Все новости
Э-шарж

Пролететь и не улететь

4 причины

Почему мамам отказывают в оформлении пособия на ребенка онлайн