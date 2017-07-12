Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать

Мать российского военнослужащего Виктора Агеева Светлана просит президента Петра Порошенко его помиловать.

Об этом она сказала в видеообращении на YouTube-канале novayagazeta.

"Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к вам, с просьбой помиловать моего сына и очень хотела бы получить ваше согласие на свидание с ним, или хотя бы на то, чтобы вы позволили передать ему мое видео письмо", - сказала она.

По ее словам "в семье обсуждалась служба по контракту".

"Я сама до сих пор не могу понять, как случилось так, что мой ребенок оказался в тех местах. Если вы помилуете моего ребенка, это будет для него большой жизненный урок. Я уверенна, что он сделает правильные выводы", - сказала Агеева.

"Если в случае обмена какой-то украинский гражданин вернется домой к семье, я буду так же счастлива, как и счастлива за своего ребенка", - добавила она.

Агеева заявила, что готова поехать в Украину для переговоров "по обмену".



Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.