ГПУ: Нардеп Дейдей получил легкое ранение в АТО

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в зоне АТО получил ранение нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей.

Об этом она написала на своем Facebook.

"По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейдей получил осколочное ранение. Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны", - рассказала Сарган.

Она уточнила, что политик получил не тяжелое ранение.

Позже Сарган добавила, что уголовное преступление по факту ранения нардепа предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов. После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направлено в военный госпиталь № 66 г. Покровска", - отметила она.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Несмотря на это, Рада не дала согласие на привлечение политика к уголовной ответственности.

Украинская правда