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ГПУ: Нардеп Дейдей отримав легке поранення в АТО

П'ятниця, 14 липня 2017, 21:00

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що у зоні АТО отримав поранення нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей.

Про це вона написала на своєму Facebook.

"За інформацією Донецької облпрокуратури, народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення. Наразі його доставлять до Красноармійського військового госпіталю. Подія сталася в районі Авдіївської промзони", - розповіла Сарган.

Вона уточнила, що політик отримав не важке поранення.

Пізніше Сарган додала, що кримінальне правопорушення за фактом поранення нардепа попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

"Попередньо встановлено, що Євген Дейдей отримав зазначене поранення під час бойових дій, 14 липня 2017 року приблизно о 18.00 годині. Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата направлено до військового шпиталю № 66 м. Покровська", - зазначила вона.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня  2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність  з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя. 

Попри це Верховна Рада не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.

Українська правда

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Теми: АТОВерховна Рада
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