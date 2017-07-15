Климкин сказал, когда главы государств "нормандской четверки" поговорят по телефону
Телефонный разговор лидеров Украины, Франции, Германии и России может состояться через неделю.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 14 июля, передает ZN.ua.
"С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения", – заявил он.
Климкин также сообщил о достижении представителями "четверки" договоренности, что основной темой разговора станут вопросы безопасности и освобождения заложников.
"Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", – добавил он.
Ранее, 10 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" находятся на стадии подготовки, но для того, чтобы они состоялись пока не хватает "мяса".
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