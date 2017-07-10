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России не хватает "мяса" для переговоров в нормандской формате

Понедельник, 10 июля 2017, 03:12

Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) находятся на стадии подготовки, но для того, чтобы они состоялись пока не хватает "мяса".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки. Ведется подготовка экспертами. Чтобы этот разговор состоялся, безусловно, нужно наработать "мясо" для этого. Пока "мяса", очевидно, недостаточно", - сказал Песков.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское руководство настроено на решительный разговор в "нормандском формате" уже этим летом.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила договоренности лидеров ФРГ, Франции и России касательно телефонного разговора в "нормандском формате".

Темы: ДонбассМинские соглашенияРосcия
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