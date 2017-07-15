Суд арестовал Добкина на 2 месяца

Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

Как отметил сам Добкин после оглашения приговора в комментарии журналистам, суд дал ему 5 суток для возможности внести залог.

"В случае ее невнесения будет арест ... Откуда такая сумма залога - не понятно. Денег на залог у меня нет, чтобы их собрать, мне нужно продавать дом", - отметил он и добавил, что с решением суда не согласен.

дополняется

Украинская правда