Суд арестовал Добкина на 2 месяца

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Суббота, 15 июля 2017, 16:46

Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

Как отметил сам Добкин после оглашения приговора в комментарии журналистам, суд дал ему 5 суток для возможности внести залог.

"В случае ее невнесения будет арест ... Откуда такая сумма залога - не понятно. Денег на залог у меня нет, чтобы их собрать, мне нужно продавать дом", - отметил он и добавил, что с решением суда не согласен.

дополняется

Украинская правда

Темы: суд Добкин
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