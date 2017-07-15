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Суд арестовал Добкина на 2 месяца

Суббота, 15 июля 2017, 16:46
Суд арестовал Добкина на 2 месяца
Радио Свобода

Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

Как отметил сам Добкин после оглашения приговора в комментарии журналистам, суд дал ему 5 суток для возможности внести залог.

"Из того, что просили прокуроры, суд не удовлетворил их только в сумме залога - с 150 млн. уменьшили до 50. В случае его невнесения будет арест ... Откуда такая сумма залога - не понятно. Сумма залога такова, что не оставляет альтернативы, это видимость альтернативы ... Денег на залог у меня нет, чтобы их собрать, мне нужно продавать дом", - отметил он и добавил, что с решением суда не согласен.

Говоря о залоге, Добкин заявил: "Для меня унизительно - платить за свою свободу, и пока я ни с кем ни о чем (о залоге) не говорил".

Также он добавил, что данное решение суда - неожиданное для него, и он рассчитывал или на личное обязательство, или на поруки.

"Я буду и дальше бороться за свои права", - подытожил Добкин.

На заседании суда присутствовали нардепы от Оппоблока, в частности, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и Дмитрий Святаш. Новинский и Бойко заявили о готовности внести залог, на котором настаивала сторона обвинения - 150 млн. грн., а все нардепы от Оппоблока готовы взять Добкина на поруки.

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Как известно, 29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Опоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Добкин отрицает все обвинения.  В свою очередь Луценко предполагает, что Добкин может бежать за границу.

Украинская правда

Темы: судДобкин
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