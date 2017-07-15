Дейдей прокомментировал ранение и показал видео перевязки

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Суббота, 15 июля 2017, 21:50

Нардеп Евгений Дейдей, который был госпитализирован после визита в зону АТО, заявил, что получил легкое ранение.

Об этом он сообщил 15 июля на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально. 

"Я не хочу давать комментариев, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило - это легкое ранение ", - отметил Дейдей. 

 

Как известно, о ранении Дейдея в зоне АТО стало известно накануне.

"По информации Донецкой облпрокуратуры, нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение. Сейчас его доставят в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Уголовное преступление по факту ранения нардепа предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 года примерно в 18.00. С диагнозом осколочные ранения нардеп направлен в военный госпиталь № 66 Покровска", - отметила Сарган.

Сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки.

В свою очередь нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что Дейдей был ранен миной в "промзоне" Авдеевки, что нардепу нужна кровь для переливания, и о том, что Дейдея доставили вертолетом в Днепр.

Как сообщили УП военные, которые фиксируют обстрелы в зоне АТО, на Авдеевском направления в момент ранения Евгения Дейдея, не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада АТО
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