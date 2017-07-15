Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дейдей прокомментировал ранение и показал видео перевязки

Суббота, 15 июля 2017, 21:50

Нардеп Евгений Дейдей, который был госпитализирован после визита в зону АТО, заявил, что получил легкое ранение.

Об этом он сообщил 15 июля на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально. 

"Я не хочу давать комментариев, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило - это легкое ранение ", - отметил Дейдей. 

 

Как известно, о ранении Дейдея в зоне АТО стало известно накануне.

"По информации Донецкой облпрокуратуры, нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение. Сейчас его доставят в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Уголовное преступление по факту ранения нардепа предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 года примерно в 18.00. С диагнозом осколочные ранения нардеп направлен в военный госпиталь № 66 Покровска", - отметила Сарган.

Сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки.

В свою очередь нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что Дейдей был ранен миной в "промзоне" Авдеевки, что нардепу нужна кровь для переливания, и о том, что Дейдея доставили вертолетом в Днепр.

Как сообщили УП военные, которые фиксируют обстрелы в зоне АТО, на Авдеевском направления в момент ранения Евгения Дейдея, не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: