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Дейдей прокоментував поранення і показав відео перев'язки

Субота, 15 липня 2017, 21:50

Нардеп Євген Дейдей, якого було госпіталізовано після відвідування зони АТО, заявив, що зазнав легкого поранення.

 Про це він повідомив 15 липня на своїй сторінці у Facebook. 

За словами нардепа, про отримане поранення він нічого не повідомляв навмисно. 

"Я не хочу давати коментарів, не хочу комусь щось доводити, не хочу брати участь у цирку, який влаштували з того, що сталося. Не прошу мене підтримувати, не прошу захищати, прошу залишити мене і мою сім'ю  у спокої. Мені не відірвало півноги, не контузило, не вбило - це легке поранення", - зазначив Дейдей. 

 

Як відомо, про поранення Дейдея у зоні АТО стало відомо напередодні. 

"За інформацією Донецької облпрокуратури, народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення. Наразі його доставлять до Красноармійського військового госпіталю. Подія сталася в районі Авдіївської промзони", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Кримінальне правопорушення за фактом поранення нардепа попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

"Встановлено, що  Дейдей отримав зазначене поранення під час бойових дій, 14 липня 2017 року приблизно о 18.00. З діагнозом осколкові поранення народного депутата направлено до військового шпиталю № 66  Покровська", - зазначила Сарган.

Сам Дейдей стверджує, що інцидент стався з ним у районі Старої Авдіївки. 

У свою чергу нардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що Дейдей був поранений міною у "промзоні" Авдіївки,  що нардепу потрібна кров для переливання, та про те, що Дейдея доправили гелікоптером у Дніпро.

Як повідомили УП військові, які фіксують обстріли у зоні АТО, на Авдіївському напрямку в момент поранення Євгена Дейдея, не було зафіксовано жодних обстрілів ані в районі "промзони", ані у житлових кварталах.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаАТО
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