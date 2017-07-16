Сущенко позволили поздравить сына с днем рождения
Арестованный в России украинец Роман Сущенко поздравил с днем рождения сына Максима, которому исполнилось 10 лет.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на семью журналиста.
"Максим, родной сын, поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров, расти настоящим мужчиной, умным и сильным. Люблю тебя, до скорого ... Твой отец Роман", - написал Сущенко в телеграмме.
Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщал, что его подзащитному позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.
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