Сущенко позволили поздравить сына с днем рождения

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Воскресенье, 16 июля 2017, 16:19

Арестованный в России украинец Роман Сущенко поздравил с днем рождения сына Максима, которому исполнилось 10 лет.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на семью журналиста.

"Максим, родной сын, поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров, расти настоящим мужчиной, умным и сильным. Люблю тебя, до скорого ... Твой отец Роман", - написал Сущенко в телеграмме.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщал, что его подзащитному позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

Темы: Сущенко Росcия
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