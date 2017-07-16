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Сущенко дозволили привітати сина з днем народження

Неділя, 16 липня 2017, 16:19
Заарештований у Росії українець Роман Сущенко привітав із днем народження сина Максима, якому виповнилося 10 років.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сім'ю журналіста.

"Максиме, рідний сину, вітаю з Днем народження. Будь здоровий, рости справжнім чоловіком, розумним і сильним. Люблю тебе, до скорого... Твій тато Роман", - написав Сущенко у телеграмі.

Раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін повідомляв, що його підзахисному дозволили зробити три телефонні дзвінки близьким родичам.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Наприкінці червня суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на 3 місяці українського журналіста Романа Сущенка. В українському МЗС відреагували на це "рішучим протестом".

Теми: СущенкоРосія
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