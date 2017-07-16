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Сущенко позволили поздравить сына с днем рождения

Воскресенье, 16 июля 2017, 16:19

Арестованный в России украинец Роман Сущенко поздравил с днем рождения сына Максима, которому исполнилось 10 лет.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на семью журналиста.

"Максим, родной сын, поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров, расти настоящим мужчиной, умным и сильным. Люблю тебя, до скорого ... Твой отец Роман", - написал Сущенко в телеграмме.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщал, что его подзащитному позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают. 

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце июня суд в Москве решил оставить под стражей еще на 3 месяца украинского журналиста Романа Сущенко. В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".

Темы: СущенкоРосcия
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