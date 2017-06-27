В России продлили арест Сущенко, МИД возмущен

Суд в Москве решил оставить под стражей еще на три месяца украинского журналиста Романа Сущенко, в украинском МИДе отреагировали "решительным протестом".

Об этом сообщает в Twitter адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко ещё на три месяца, до 30 сентября", - сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко ещё на три месяца, до 30 сентября. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 27, 2017

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест".

"Безосновательное удерживание Романа Сущенко под стражей в Российской Федерации по фиктивному обвинению и политически мотивированный характер рассмотрения дела в суде убедительно свидетельствуют об отсутствии в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд", - отмечается в заявлении МИД.

Министерство требует от России немедленно освободить Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно содержатся на территории России по сфальсифицированным политически мотивированным обвинениям", - говорится в заявлении.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Украинская правда