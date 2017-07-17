Вывод Bellingcat: МН-17 сбили российским "Буком"

Исследовательская группа Bellingcat пришла з заключению, что самолет рейса МН-17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки "Бук 332" вооруженных сил РФ.

Об этом говорится в докладе группы, посвященном третьей годовщине трагедии.

"Основываясь на данных из открытых источников, единственная правдоподобная версия - MH17 сбили пусковой ракетной установкой "Бук 332", принадлежащей российской 53-й противовоздушной ракетной бригаде", - говорят независимые эксперты.

В частности, им удалось выяснить, что в период с 23 по 25 июня 2014 53-я противовоздушная ракетная бригада ВС РФ подогнала транспортные средства к украинской границе, среди них был и "Бук 332".

Позже, 17 июля 2014 года, в день падения малайзийского "Боинга", свидетели видели, как эту ракетную установку перевозили по оккупированной пророссийскими боевиками части Украины, а именно к востоку от Донецка.

Полученные факты свидетельствуют о том, что "Бук 332" выгрузили в оккупированном Снежном и перегнали в поле на юг от города, откуда и осуществили выстрел по лайнеру.

По данным Bellingcat, 18 июля 2014 "Бук" уже видели восточнее - его транспортировали по оккупированной территории Луганской области. При этом в установке не хватало одной ракеты.

Согласно докладу, 21 июля 2014 министерство обороны России обнародовало лживую информацию о том, что якобы это был украинский "Бук" и стрелял он из района, подконтрольного вооруженным силам Украины.

"Никаких правдоподобных свидетельств нахождения украинских "Буков" в районе катастрофы предоставлено не было", - подчеркивается в документе.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

Как сообщил в понедельник, 17 июля, президент Петр Порошенко, Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии рейса МН17.

Украинская правда