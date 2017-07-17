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Нидерланды накажут агрессора за трагедию МН17 – Порошенко

Понедельник, 17 июля 2017, 10:57

Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в третью годовщину падения сбитого пассажирского самолета на Донбассе.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, невыразимой болью отозвалась в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас", – отметил он.

По словам Порошенко, дерзкого преступления "могло и не случиться, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России".

"Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями – доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления", – отметил украинский президент.

"Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам", – напомнил Порошенко.

"Так же не колеблясь, в соответствии с предоставленным мной полномочиями, несколько дней назад мы подписали соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении", – сообщил он.

Порошенко подчеркнул: "Это наш совместный ответ на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне".

"Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, чье сердцебиение ровно три года назад оборвала российская ракета", – добавил он.


Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Как выяснилось, Россия в ночь на 17 июля 2014 запретила полеты гражданской авиации в смежном с Украиной воздушном пространстве на высоте до 16150 метров – и это был первый такой запрет.

Украина 14 июля 2014 ограничила полеты транзитных гражданских судов над зоной АТО высотой 9754 метра – но это был уже третий запрет со времени боевых действий.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

Алена Рощенко, УП

Темы: MH17ПорошенкоРосcиякатастрофы
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