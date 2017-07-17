Порошенко похвастался знанием молдавского

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Понедельник, 17 июля 2017, 16:24

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал, что хорошо понимает родной язык премьер-министра Молдовы Павла Филипа на встрече с ним в Одесской области.

Свои языковые знания украинский лидер проявил на совместном с Филипом брифинге во время открытия совместного контрольно-пропускного пункта "Кучурган - Первомайск" на приднестровском сегменте украинского-молдавской границы.

Молдавский премьер выступал на родном языке, после чего его слова повторял украинский переводчик.

Когда Филип объяснял, как руководство Молдовы относится к жителям так называемого "Приднестровья" и что оно не видит разницы между жителями приднестровской зоны и остальных территорий страны, Порошенко засмеялся, остановил его и выступил в качестве переводчика.

"Я переводу: Но мы видим различие между гражданами, живущими в приднестровской зоне, и руководством приднестровской непризнанной "республики", - закончил он слова Филиппа.

Эта "шалость" украинского президента вызвала улыбку у премьера Молдовы.

"Оказывается, я неплохой переводчик с молдавского", - шутя похвастался Порошенко.

Как известно, в детстве Петр Порошенко с семьей несколько лет жил в Молдове. Там он закончил школу.

Как сообщалось, 17 июля Порошенко и Филипп открывают совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурган - Первомайск" на приднестровском сегменте украинского-молдавской границы.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Молдова граница
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