Суд отказался смотреть видео c Розенблатом, потому что оно нарезанное

Суд отказал прокурорам САП, которые ходатайствовали о демонстрации нарезки видео о народном депутате Бориславе Розенблате.

Об этом в Соломенском суде во вторник заявила судья Светлана Кушнир, сообщает Укринформ.

"Нарезка с материалами следственных действий, видео по стенограмме, которые были приобщены к ходатайству, - просим показать. Мы в письменном изложении предоставили, но чтобы не было искажений, просим их показать. Это не дополнительные материалы, это избранные фрагменты", - сказал прокурор САП Владимир Кривенко.

Адвокаты категорически возразили против удовлетворения этого ходатайства.

Как передает корреспондент "Украинской правды", сторона защиты отметила, что полное видео - это около 60 часов, а смотреть нарезанное видео было бы неправильно. Суд поддержал адвокатов и отказал прокурором САП.

18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для нардепа меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а также настаивает на том, чтобы он сдал загранпаспорт.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепов от БПП Борислава Розенблата и НФ Максима Полякова, но не позволила проводить их задержание и арест.

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