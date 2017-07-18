У Розенблата есть 10 миллионов на залог – декларация
Согласно декларации народного депутата Борислава Розенблата, он имеет достаточно денег, чтобы заплатить залог в 10 млн гривен.
Так, во вторник перед судебным заседанием по избранию меры пресечения Розенблата журналисты спросили, есть ли у него 100 млн гривен для внесения залога.
Розенблат ответил: "У меня есть декларация. Там все записано".
Как свидетельствует декларация депутата за 2016, у него есть 1,72 млн долларов наличными, что при конвертации в национальную валюту составляет более 44 млн гривен.
Как известно, 18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата, которого обвиняют в том, что он требовал взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для нардепа меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а также настаивает на том, чтобы он сдал загранпаспорт.
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Евгений Кизилов, УП