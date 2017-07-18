В Украине появился Совет премьеров

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Вторник, 18 июля 2017, 12:34

Кабмин создал новый консультативный орган - Совет премьер-министров.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил во вторник в ходе торжественного заседания по случаю 100-летия Кабинета министров, передают "Українські новини".

"Предлагаю создать соответствующий консультативный совет протокольным решением", - сообщил он, после чего это предложение было поддержано.

По мнению Гройсмана, на заседаниях данного совета можно будет рассматривать самые важные вопросы развития страны.

Также он считает, что совет может стать хорошей площадкой для обмена опытом.

Во вторник, 18 июля, состоялось торжественное заседание по случаю 100-летия Кабинета министров. На нем, кроме нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, присутствовали, в частности, бывшие руководители правительства разных времен - Арсений Яценюк, Леонид Кучма, Евгений Марчук, Юрий Ехануров, Анатолий Кинах. А вот Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко среди участников заседания не было.

 

Темы: Кабинет министров Гройсман
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