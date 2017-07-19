Госдеп о "Малороссии": Мы обеспокоены, но это не стоит официального ответа

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Среда, 19 июля 2017, 00:25

Официальный Вашингтон считает инициативу лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко о создании Малороссии одним из вопросов, лежащих в сфере беспокойств для США, однако считает недостойными официального ответа на заявления сепаратистов, которые действуют по указке извне.

Об этом во вторник в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

"То, что мы слышали, что так называемые "сепаратисты" хотят видеть новую страну, и это новое государство должно возникнуть вместо Украины. Это, безусловно, вопрос, который находится в сфере наших беспокойств, но я просто не буду выходить за рамки этого (комментария)", - отметила она.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря Захарченко про "основания Малороссии".

В Кремле заявили, что не знали об инициативе Захарченко создать "Малороссию".

Темы: США "ДНР"
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