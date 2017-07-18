Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії"

Вівторок, 18 липня 2017, 13:51

Ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявляють, що не беруть участі у створенні "Малоросії".

Про це заявив Володимир Дегтяренко, який називає себе главою "народної ради" утворення "ЛНР", слова якого наводить сайт бойовиків ОРЛО.

"ЛНР" не направляла своїх офіційних делегатів до Донецька для участі в засіданні представників регіонів України. Більше того, ми навіть не були поінформовані про намір провести цей захід, з нами це питання не узгоджувалося", - зазначив Дегтяренко.

Він підкреслив, що "на даний момент доцільність подібного кроку викликає великі сумніви".

"Адже подібні рішення можна приймати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає", - заявив він.

"Ми готові обговорити це питання в разі надходження пропозицій. Але, повторю ще раз, це питання не надходило на розгляд", - додав він.

А ще один представник колабораціоністи ОРЛО, якого запрошують на засідання в Мінську - Владислав Дейнего заявив, що "ініціатива про створення Малоросії, висунута сьогодні в Донецьку, не на часі".

"Ми дізналися про це зі ЗМІ, і з нами цей проект ніхто не обговорював", - зазначив він.

Раніше ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу Малоросію.

При цьому на сайті бойовиків ОРЛО жодних повідомлень не було.

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Українська правда

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: