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Песков уверяет, что Захарченко придумал "Малороссию" сам

Вторник, 18 июля 2017, 21:23

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что в Москве не знали об инициативе главаря ОРДО Александра Захарченко создать "Малороссию".

Об этом он сказал журналистам, передают РИА Новости.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", — заявил Песков.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудил заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко по "основания Малороссии".

Темы: ПутинДонбассАТО
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