Порошенко відреагував на "Малоросію": Захарченко – не політична фігура

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які заяви з боку бойовиків.

Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції у Грузії, відповідаючи на питання Reuters.

"З початку військової агресії проти моєї нації метою РФ було поділити Україну на частини. Проект Новоросії включав 9 регіонів України. Цей проект повністю зазнав краху", - зазначив Порошенко/

Він зазначив, що військові сили України зупинили російську агресію на лінії зіткнення.

Президент нагадав, що коли був обраний Главою Української держави значна частина Донбасу була окупована, а українські військові влітку 2014 року звільнили дві третини Донбасу, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ тощо.

"Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії", - додав Глава держави.

