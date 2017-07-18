Порошенко відреагував на "Малоросію": Захарченко – не політична фігура

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які заяви з боку бойовиків.

Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції у Грузії, відповідаючи на питання Reuters.

"З початку військової агресії проти моєї нації метою РФ було поділити Україну на частини. Проект Новоросії включав 9 регіонів України. Цей проект повністю зазнав краху", - зазначив Порошенко/

Він зазначив, що військові сили України зупинили російську агресію на лінії зіткнення.

Президент нагадав, що коли був обраний Главою Української держави значна частина Донбасу була окупована, а українські військові влітку 2014 року звільнили дві третини Донбасу, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ тощо.

"Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії", - додав Глава держави.

"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ — Yarema Dukh (@yarko) July 18, 2017

Президент підкреслив, що Мінські угоди є унікальними. Грузія, на жаль, не має підпису Росії під зобов'язаннями вивести війська, припинити вогонь, звільнити заручників, забезпечити доступ місії ОБСЄ на окуповані території тощо.

"Три роки весь світ не карає, а мотивує Росію сісти за стіл переговорів. Росія намагається шантажувати небезпечним визнанням незалежності так званих донецьких та луганських республік за абхазьким сценарієм. Але чи народ окупованої Абхазії дійсно щасливий? На мою думку, там гуманітарна катастрофа", - зазначив Президент.

В той же час , за словами Петра Порошенка, Грузія проводить успішно реформи.

"Така сама ситуація і в Україні. Ми маємо гуманітарну кризу на окупованих територіях, високий рівень безробіття, катастрофічну ситуацію в охороні здоров'я та освіті", - розповів Глава держави.

Порошенко впевнений, що лише єдиний вихід із ситуації - імплементація Мінських домовленостей, вивід російських військ та артилерії.

"Ми сподіваємось на реінтеграцію Донбасу та Криму і відновлення українського суверенітету над цими територіями", - наголосив він.

Як відомо, раніше ватажок ОДРО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Українська правда