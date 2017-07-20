Дерипаска и Фурсин заняли Манафорту $ 17 млн – NYT

Финансовые отчеты Кипрского банка, где у Пола Манфорта были открыты счета, обнаружили, что он якобы имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Иваном Фурсиным на $17 млн.

Об этом, ссылаясь на соответствующие банковские документы за 2015 год, пишет The New York Times.

Кипрские документы, полученные изданием, включают финансовые отчеты компаний, через которые перечислили миллионы долларов в виде займов, платежей и сборов.

Данные о долгах Манафорта также подтверждаются судебным иском российского олигарха Дерипаски против политтехнолога, где утверждается, что он задолжал $19 млн за неудачные инвестиции в кабельное телевидение в Украине.

Согласно банковским записям, Манафорт имел финансовые обязательства на сумму $ 7,8 млн перед зарегистрированной на Виргинских островах компанией Oguster Management Limited связанной с Дерипаской. Должником является кипрская компания LOAV Advisers, которую, как заявил сам Дерипаска в судебном иске, создал Манафорт для совместных с ним инвестиций.

Еще один долг перед кипрской компанией Lucicle Consultants составлял $ 9,9 млн. Издание пишет, что эта компания связа с бывшим депутатом от Партии регионов Иваном Фурсиным через другую офшорную фирму Mistaro Ventures.

В полученных изданием финансовых отчетах нет записей о том что эти долги были погашены.

Предствитель американского политтехнолога Джейсон Мелони заявил, что Манафорт не имеет финансовых обязательств перед Дерипаской или Партией регионов, и не имел их на момент, когда начал работать в предвыборной кампании Трампа.

Пресс-секретарь Дерипаски отказалась от комментариев, но он прекратил судебные процессы против Манафорта и его бывших партнеров в конце 2015 года.

Как известно, Пол Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.

Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.

Нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" отмечал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.