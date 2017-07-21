В Греции из-за землетрясения погибли два человека, более 100 пострадали

751 просмотр
Пятница, 21 июля 2017, 05:37

В Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщает агентство АР.

Большинство пострадавших находятся на острове Кос.

Также в результате стихии разрушены некоторые здания, поврежден порт.

В турецкой службе безопасности сообщили, что было зарегистрировано более 20 афтершоков.

Эпицентр землетрясения, магнитудой 6,7 баллов, находился в Эгейском море в 10 км к югу от турецкого города Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос.

Ранее сообщалось, что в Бодруме также есть пострадавшие.

Темы: Греция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Греции коммунальщики завершили мусорную забастовку, длившуюся 11 дней 30 июня 2017, 08:29
Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле 25 мая 2017, 19:26
В Греции поезд сошел с рельсов, есть погибшие 14 мая 2017, 03:48
powered by lun.ua
Главные новости
Назначен и.о. председателя правления ПриватБанка
В Греции из-за землетрясения погибли два человека, более 100 пострадали
День в АТО: 20 обстрелов, 4 погибших, 7 раненых, 1 - в плену
Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ
Все новости
Афиша на 21-23 июля

Выставка "Эпоха Уорхола", уличная еда, вечеринки, много музыки...

Слушать

Последний эфир Павла Шеремета