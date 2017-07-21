В Греции из-за землетрясения погибли два человека, более 100 пострадали
В Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.
Об этом сообщает агентство АР.
Большинство пострадавших находятся на острове Кос.
Также в результате стихии разрушены некоторые здания, поврежден порт.
В турецкой службе безопасности сообщили, что было зарегистрировано более 20 афтершоков.
Эпицентр землетрясения, магнитудой 6,7 баллов, находился в Эгейском море в 10 км к югу от турецкого города Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос.
Ранее сообщалось, что в Бодруме также есть пострадавшие.
At least two people have been reported dead and dozens hurt after Turkish earthquake https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/woEUCR3ZdH— Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2017
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