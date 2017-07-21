На "Мотор Сичи" прошли обыски из-за растрат

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Пятница, 21 июля 2017, 12:12

В публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики НП обнаружена ​​преступная схема растраты средств ПАО "Мотор Сич ", с последующим их присвоением", – говорится в сообщении.

 

По данным правоохранителей, "в течение 2013-2016 годов служебные лица ОАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения".

 

"По состоянию на данный момент завершено проведение обысков на основных объектах и ​​по месту проживания ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие которых изъято 500 тысяч долларов США и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте", – говорится в сообщении.

 

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, "Мотор Сич" – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Продукцию предприятия эксплуатируют на самолетах и вертолетах в более чем 120 странах, в частности в России.

Темы: Генпрокуратура
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