В ОРДО заявили, что не пустили ОБСЕ в Новоазовск из-за обстрелов

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Суббота, 22 июля 2017, 19:41

Один из лидеров боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что миссию ОБСЕ боевики не пропустили в Новоазовск из-за обстрелов, которые якобы осуществляли силы АТО.

Об этом сообщает онлайн-ресурс, подконтрольный боевикам, ссылаясь на заявление Пушилина.

По его словам, в пятницу, когда первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка, украинские силовики якобы дважды открыли огонь из минометов 120 мм - по району н.п. Ясиноватая и Васильевка, в 12:13 и в 14:35 и "попытались перехватить и вывезти на свою территорию беспилотник ОБСЕ".

По словам Пушилина, "руководство мониторинговой миссии никак не отреагировало на эти нарушения".

При этом главарь боевиков обвинил руководство СММ ОБСЕ в "предвзятом отношении к народным республикам".

"Нами были предпринята вынужденная мера осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПВВ и блокпосты на общих основаниях, без всякого приоритетного права проезда", - добавил Пушилин, пишет РИА Новости.

Как известно, 22 июля в миссии ОБСЕ заявили, что боевики не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск (ОРДО).

"Старший по рангу член т.н. "разведки ДНР" цитирует "приказы" об отказе в доступе СММ ОБСЕ", - сообщили в миссии.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс "ДНР"
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