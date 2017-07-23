В СК РФ объяснили, за что "арестовали" украинских прокурора и следователя

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Воскресенье, 23 июля 2017, 13:09

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Об этом сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - сказала Петренко.

По данным следствия, отметила она, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".

"В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью", - сказала Петренко.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

Кроме того, отметила Петренко, "ранее аналогичная мера пресечения заочно была избрана в отношении Махницкого и Голомши".

Как сообщалось, решение о заочном аресте Кравченко и Приймачка Басманный суд Москвы принял 20 июля

Прокурор Кравченко в настоящее время поддерживает обвинение в заочном судебном процессе над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене.

Следователь Приймачок добился через суд права на выемку документов в администрации президента России на улице Ильинка в Москве. В прошлом году прокуратурой Украины возбуждено и расследуется дело в отношении министра обороны Сергея Шойгу и семнадцати российских чиновников.

Темы: Росcия суд Генпрокуратура ЧФ России
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