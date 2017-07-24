Поток в аннексированный Крым снижается – пограничники

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Понедельник, 24 июля 2017, 10:18

Поток людей, которые едут в аннексированный Россией Крым с материковой части Украины, постепенно снижается, убеждает Государственная пограничная служба Украины.

"Ежегодно поток транспортных средств и граждан через админграницу снижается", – говорится в инфографике, которую ведомство разметило в Twitter.

Так, по статистике пограничников, с 2014 года поток транспортных средств снизился на 63%: с 99 тысяч до 37 тысяч.

А количество граждан, которые пересекли пункты пропуска на въезде в Крым, снизилось на 41%: с 389 тысяч до 230 тысяч.

Между тем, "Крым. Реалии" сообщает, что на пляжах аннексированного Крыма людей не много, в Феодосии с отдыхающими "совсем плохо".

Как известно, недавно украинские пограничники обвиняли российских в искусственном затягивании пропускных процедур на админгранице с АРК, а в аннексированном Крыму обвиняли Украину в умышленном блокировании притока туристов на полуостров.

Также ГПС Украины заявляла, что оккупационные власти Крыма создают для российских СМИ искусственную картинку наплыва туристов на полуостров.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года. Украина прекратила регулярные транспортные перевозки в Крым, доехать туда можно только своим ходом.

Въезд в Крым через российские пограничные пункты Украина считает незаконным: украинцам за это грозит штраф, жителям других стран – запрет въезда в Украину.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым туристы аннексия Пограничная служба
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