Потік до анексованого Криму знижується – прикордонники

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Понеділок, 24 липня 2017, 10:18

Потік людей, які їдуть до анексованого Росією Криму з материкової частини України, поступово знижується, переконує Державна прикордонна служба України.

"Щороку потік транспортних засобів та громадян через адмінмежу знижується" – йдеться в інфографіці, яку відомство розмітило у Twitter.

Так, за статистикою прикордонників, із 2014 року потік транспортних засобів знизився на 63%: з 99 тисяч до 37 тисяч.

А кількість громадян, що перетнули пункти пропуску на в’їзді до Криму, знизилася на 41%: з 389 тисяч до 230 тисяч.

Як відомо, нещодавно українські прикордонники звинувачували російських у шточному затягуванні пропускних процедури на адмінмежі із АРК, а в анексованому Криму звинувачували Україну в зумисному блокуванні притоку туристів на півострів.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим туристи анексія Прикордонна служба
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