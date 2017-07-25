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Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании

Вторник, 25 июля 2017, 13:39

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию.

Об этом он сообщил в Twitter.

По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.

Американский лидер призвал генпрокурора США расследовать этот случай.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.

Трамп добавил, что генпрокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Клинтон и утечки Intel.

Как известно, ранее кандидат на должность директора ФБР Кристофер Рэй пообещал проверить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США.

В январе издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что украинские чиновники пытались повлиять на выборы президента и помочь выиграть кандидатке от демократов Хиллари Клинтон.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАКлинтонпрезидентвиборы
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