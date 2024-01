Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию.

Об этом он сообщил в Twitter.

По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.

Американский лидер призвал генпрокурора США расследовать этот случай.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.

Трамп добавил, что генпрокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Клинтон и утечки Intel.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity