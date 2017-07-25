НАБУ и САП еще не получили подтверждения по залогу Розенблата

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро еще не получили подтверждения о внесении залога за нардепа Борислава Розенблата.

Об этом "Украинской правде" сообщил советник по вопросам коммуникаций САП Ярослав Гордиевич.

"Согласно закону о факте внесения залога необходимо сообщить суду, который принял соответствующее решение. По словам адвокатов, народный депутат Розенблат внес залог в пятницу, 21 июля. В САП и НАБУ на данный момент отсутствуют подтверждающие документы по данному факту", - отметил Гордиевич.

Кроме того, советник САП сообщил, что в постановлении суда об избрании меры пресечения Розенблата была допущена ошибка в номере паспорта.

"Ее (ошибку - ред.) исправит суд по собственной инициативе. Однако стоит отметить, что суд обязал сдать паспорта для выезда за границу, и это постановление подлежит выполнению независимо от описки в номере паспорта", - подчеркнул Гордиевич.

Как сообщалось, нардеп Борислав Розенблат утверждает, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Кроме того, нардеп Борислав Розенблат заявил, что не сдал загранпаспорт из-за того, что в постановлении суда была допущена описка.

Олег Твердь, УП